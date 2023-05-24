民進黨籍高市議員鄭孟洳24日踢爆國民黨立委王鴻薇先前不僅領市議員薪水打立委選戰，且她在監察院「政治獻金公開查閱平台」發現，王鴻薇的丈夫陶允正還從補選募款的政治獻金領走5萬元「獎金」，根本是把民主選舉當成賺錢工具。

民進黨籍高市議員鄭孟洳踢爆國民黨立委王鴻薇先前不僅領市議員薪水打立委選戰，且她在監察院「政治獻金公開查閱平台」發現，王鴻薇的丈夫陶允正還從補選募款的政治獻金領走5萬元「獎金」。（鄭孟洳提供／洪浩軒高雄傳真）

鄭孟洳痛批，王鴻薇在去年底稱她丈夫陶允正反對其投入立委補選，甚至拒接她電話，引起社會關注。而王鴻薇在去年九合一選舉後信誓旦旦在臉書發表「不會參選立委補選」的公開聲明，但幾天後卻背棄與市民的承諾、打臉自己的聲明，還沒上任議員就落跑，帶職參選立委，一邊領市議員薪水，一邊打拚個人的政治前途，堪稱是國民黨「一個屁股佔兩個缺」的模範生。

鄭孟洳進一步指出，王鴻薇除了領市議員薪水以外，短短70天內又從國庫領取2次選舉補助款共259萬元，如今又在監察院「政治獻金公開查閱平台」被發現她丈夫陶允正從其募款的政治獻金中領走5萬元獎金，王鴻薇一家根本是把民主選舉當成賺錢工具。

鄭孟洳狠酸，王鴻薇帶職參選的落跑行為在國民黨內已形成「黨內典範」，且從上到下全都有樣學樣，選上民選職務後，又將其當成跳板往上攻大位，視民意為無物，所以國民黨才會第3度提名「落跑市長」參選總統，從朱立倫、韓國瑜、侯友宜都是一個樣，落跑就是國民黨的DNA。