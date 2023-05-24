民進黨籍高市議員鄭孟洳24日踢爆國民黨立委王鴻薇先前不僅領市議員薪水打立委選戰，且她在監察院「政治獻金公開查閱平台」發現，王鴻薇的丈夫陶允正還從補選募款的政治獻金領走5萬元「獎金」，根本是把民主選舉當成賺錢工具。
鄭孟洳痛批，王鴻薇在去年底稱她丈夫陶允正反對其投入立委補選，甚至拒接她電話，引起社會關注。而王鴻薇在去年九合一選舉後信誓旦旦在臉書發表「不會參選立委補選」的公開聲明，但幾天後卻背棄與市民的承諾、打臉自己的聲明，還沒上任議員就落跑，帶職參選立委，一邊領市議員薪水，一邊打拚個人的政治前途，堪稱是國民黨「一個屁股佔兩個缺」的模範生。
鄭孟洳進一步指出，王鴻薇除了領市議員薪水以外，短短70天內又從國庫領取2次選舉補助款共259萬元，如今又在監察院「政治獻金公開查閱平台」被發現她丈夫陶允正從其募款的政治獻金中領走5萬元獎金，王鴻薇一家根本是把民主選舉當成賺錢工具。
鄭孟洳狠酸，王鴻薇帶職參選的落跑行為在國民黨內已形成「黨內典範」，且從上到下全都有樣學樣，選上民選職務後，又將其當成跳板往上攻大位，視民意為無物，所以國民黨才會第3度提名「落跑市長」參選總統，從朱立倫、韓國瑜、侯友宜都是一個樣，落跑就是國民黨的DNA。
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