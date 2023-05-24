大陸地產開發商萬達集團日前傳出將進行裁員。香港《信報》24日引述外電報導，萬達集團考慮出售多達20個坐落在中國富裕地區的購物中心，以改善流動性緊絀問題。
知情人士表示，萬達集團已經接觸潛在投資者，其中包括保險公司和資產管理公司，洽談有關分拆該集團在江蘇、浙江和上海的幾個購物商場。
消息人士稱，依據所在的地點和業務情況，萬達希望每座購物商場的估值能達到7億至8億元（人民幣，下同），其中一個在上海的商場甚至估值可能高達10億元。
知情人士又表示，該公司還可能探索其他選擇，包括出售購物中心的股份。該人士表示，萬達可根據投資者的需求出售該地區更多的購物中心。
此前，網傳萬達集團計畫在6月前啟動大規模裁員，估計比例約30％。萬達集團20日發佈官方聲明稱，「萬達的確在進行人員優化，涉及個別部門的壓縮，但是沒有大規模裁員，有些部門人員還在增加。」
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