許多長者都會看報紙上的徵才廣告找工作。近日一位女子看到報紙，載明清潔人員月薪3萬元，工時9小時、分成早晚班，沒想到實際做了20天後，公司卻說要加班才有3萬元，她提出質疑後，公司還回應「上面有打月休幾天嗎？」貼文曝光後獲得不少人聲援，不過也有眼尖網友發現她是曾引發許多爭議的「發票姐」，引發熱議。

發票姐看到報紙徵才後應徵清潔工。（翻攝自爆料公社臉書）

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，公司當初在報紙徵才台中2區的國民運動中心清潔人員，標榜月薪3萬元、享勞健保和團保、無經驗可、可日領，早班8至17時及晚班13至22時、用餐休息1小時；原PO指出，她實際做了20天後，公司說因為她月休8天，只能領26400元，加班才有3萬元，甚至反過來指責她不了解公司月休和薪資計算，對著她PO的報紙開嗆，「上面有打月休幾天嗎？」

原PO提到，除了月薪條件騙人外，公司還會要員工晚班隔天上早班，休息時間不到11小時不符合勞基法規定，以及多次口頭叫員工隔天休假、7時半打電話叫人上早班，休假班一改再改、非固定周休二日、一周工時40小時等，另外有員工做4小時不做了，公司卻不給薪。

發票姐質疑公司徵才廣告不實。（翻攝自爆料公社臉書）

對此，許多人紛紛回應，「請洽政府機關檢舉，丟上來不會改變什麼」、「去勞工局吧，這些證據，勞檢有他受的」、「光是用LINE來打上下班卡，這種公司制度會健全才有鬼了，改天發薪日整群踢光光…」、「所以什麼周休3天根本假議題，政府好好監督各位老闆有沒有照勞基法做比較實際」。

不過也有網友發現，原PO是過去爆出許多爭議的「發票姐」，曾在加油時要求店員每10元開一張發票，「發票姐，妳怎麼每換一個工作都有毛，什麼時候能消停呀」、「應徵工作本來就該問清楚，不是眼中只有3萬，其他都不用了解」、「妳還是別出門工作了吧，去哪工作哪都有問題，這引起糾紛頻繁的次數實在無語」。