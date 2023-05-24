藍如潔。（吳建輝攝）

蔡衍明愛心基金會舉辦「讓爺奶成為心中的寶」全台巡迴公益演唱會，邀請爺爺奶奶最愛的資深藝人到場歡唱，24日唱進彰化衛福部中區老人之家，多組歌手輪番上陣，獻唱好幾首悅耳動聽的經典老歌，其中歌手藍如潔帶來情歌「空笑夢」時，動人的歌聲讓現場長輩聽得如癡如醉。

林喬安。（吳建輝攝）

今子嫣。（吳建輝攝）

由蔡衍明愛心基金會主辦、中國時報協辦的「讓爺奶成為心中的寶」全台巡迴公益演唱會，歌手藍如潔、林喬安、今子嫣、劉洋及黃鳳儀輪番上陣，帶來多首經典老歌，現場除了衛福部中區老人之家的長輩外，隔壁的田中榮家也有長輩前來，吸引超過200長輩同場歡樂。

劉洋。（吳建輝攝）

黃鳳儀。（吳建輝攝）

衛福部中區老人之家主任陳淑美表示，感謝蔡衍明愛心基金會一直都有把我們放在心中，事實上這次是蔡衍明基金會第2次到我們老人之家，我們現在是高齡化社會，台灣老年人口已經到14％，因此未來在高齡長者的休閒與健康活動很需要大家的參與。

陳淑美也提到，近年因為疫情因素，許多活動都受到影響與限制，上次我們與蔡衍明基金會見面已經是3年前，現在疫情逐漸平緩，大家即將恢復正常生活，感謝基金會在回歸正常生活的第一步，就來到我們老人之家，讓長輩可以聽演唱會，再次感謝。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，過去3年疫情遲遲沒有機會再回來，如今疫情趨緩，很高興能夠再度與衛福部中區老人之家同樂，他說蔡衍明董事長推崇孝道，認為每個人在家孝順父母、敬重長輩，出了社會要從事志願服務，因此期盼能藉由公益演唱會活動，讓更多人體認到及時行孝的重要。