知名音樂製作人王治平與前妻范中芬2002年間離婚，范女先前指控，歌手陶喆任意改編其創作的歌曲，公開發行，因此提出違反著作權法告訴，不過，陶喆聲稱有徵詢王的同意才改編（全案不起訴處分），范女後續才得知王治平偽造其簽名，簽署「音樂著作著作財產權管理契約」，取得歌曲權利金，新北地院依偽造文書判處3月徒刑。

范女指控，她婚後有跟王男合作，王男負責寫曲、她負責填詞，再由王男將歌曲拿給唱片公司，若唱片公司覺得適合就會找作詞作曲者簽約，王男也會拿合約給她簽約，她沒有授權王男在台灣幫她簽約，王男也沒有跟她提過會在台灣幫她簽約。

范女表示，她2017年陸續發現自己寫的詞被人使用，搜尋中華著作權協會網站後發現，有22首她的作品，為了更瞭解細節，她申請加入會員，但卻被協會告知已經是會員了，細究下發現會員資料郵件和電話都不是她使用的，後續才發現王男偽造一份她的授權書，授權書的簽名、印章都不是她簽蓋的。

范女稱，她2018年後陸續發現著作權被侵害，提起侵權告訴後，部分涉案人稱有跟王男簽約且有獲得她的授權，因此獲得不起訴，由於王男從來不覺得自己犯法，因此她遲至2022年才提起自訴。

王治平坦承有在管理契約簽署范女姓名、地址、電話及身分證字號，但對於為何簽署范女姓名，他沒有印象，向來都是秉持著對范女好的的心態做這些事情，可能是因范女改名字，需要變更合約，他才會替對方簽名，他的印象中自己有告知范女簽署姓名一事，版權費用也都寄到范女戶頭。

合議庭認為，王男辯稱有將版稅匯入范女戶頭，但細查王男替范女簽署加入中華著作權協會的申請書，收取權利金的戶頭是王男自己的銀行帳戶，對照范女證述除了豐華公司外，其餘公司都沒有給付版稅一事，也與書證相符，因此不採信王男說詞。

合議庭指出，王男替范女簽署管理契約時間是2008年間，時間點落在兩人離婚後，范女離婚後未與王男同住，難以想像范女在未經王男告知下，授權王男代為簽署管理契約，並同意授權將權利金匯入王男銀行戶頭，王男也不記得究竟有無告知范女，因此堪任范女指控屬實，依偽造私文書罪判處王男3月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。