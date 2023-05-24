台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園1字頭就能買新大樓區域，都屬於蛋白區，因此價格相對實惠。不過四區房價與去年同期相比，觀音、新屋與大溪持續上漲，只有龍潭縮水了9.3%，讓今年Q1的1字頭區域較去年第一季增加一個；由於四區均價距離2字頭都只差臨門一腳，所以未來不排除聯袂站上20萬元大關，使桃園1字頭平價區逐漸「清零」。

陳定中指出，龍潭均價跌回1字頭，是因今年Q1的新大樓交易，多半位在外圍相對低價的石門水庫一帶，去年同期則集中在龍潭市區周邊，所以「眼前的跌不是跌」，只是主要交易區段轉移所致。類似情況也發生在年漲21.8%的蘆竹，去年首季蘆竹的新大樓買賣，大部分位於新開發的山鼻重劃區，今年則回歸高價的南崁鬧區，才使得今年第一季均價較去年大漲。

桃園四個1字頭平價區的新大樓價位親民，但深入觀察發現，除了觀音之外，其餘三區的新大樓供給並不算多。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音的新大樓供給豐富，是因區內有草漯重劃區的大規模開發，推案火力比新屋、楊梅及大溪等缺乏新興重劃區的地區更旺盛；加上近年草漯重劃區地價上漲，許多建商一改從前的透天規劃，轉推低總價的2、3房大樓華廈，進而抬升了觀音區近年的新大樓量能。