其陽也開發雙向式浸沒水冷解決方案，為AMD最新雙EPYC 平台提供最佳的散熱方案，除可提高能源密度以外更可以有效降低冷卻的能耗，電源使用效率(Power Usage Effectiveness；PUE)接近1，打造符合ESG目標的永續智慧網路解決方案。

其陽還提供具有增強數據傳輸效率的平台以及Trusted Secure Boot的網路安全解決方案。更提供加解密加速卡，降低CPU負載且具成本效益，能被輕鬆快速的整合進既有系統。其陽科技提供更快、更安全的網路設備，以滿足各類型市場在鞏固大數據的運算需求。

作為經驗豐富的網通設備提供商，從邊緣到雲端，其陽提供完整的產品線，除應用在資訊安全外，在智慧醫療、智慧交通、智慧製造也是常見的應用場景。智慧創新產業著重數位化、擴充性、永續性、網路安全等，而其陽亦將這些作為設計產品之目標與標準，致力於提供最完善的硬體解決方案以因應業界需求。