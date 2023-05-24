晶睿通訊今天舉行線上法說會，由廖禎祺親自主持，中美對抗NDAA效應及雲端AI應用崛起，讓晶睿通訊業績自去年展現強勁成長力道，不過全球通膨升息消費緊縮，總體環境趨於保守，即使是安控產業也開始面臨訂單能見度降低。

晶睿通訊第1季合併營收為24.25億元，年增29.74%，為歷年同期新高，營業毛利為5.3億元，年增6.68%，單季合併毛利率為21.85%，年減4.73個百分點，營業淨利為7372萬元，年減34.56%，營業淨利率為3.04%，年減2.99個百分點，稅後盈餘為1.31億元，年增30.47%，為歷年同期次高，每股盈餘為1.52元，累計前4月合併營收為32.95億元，年增27.69%。

廖禎祺表示，今年第1季營收較去年同期成長30%，創下歷年同期新高，但在全球總體環境利率與通膨的不確定性之下，首季確實較去年第4季放緩，我們觀察整體安防市場需求仍然存在，只是因為物料供應緩解改善交期，讓大家嚴控庫存、提高周轉率，目前手上訂單持續去化中，但相較於去年，手上訂單沒有那麼多需求，預期第2季不會比第1季差，後續訂單能見度還要跟客戶一起開創需求，第3季及第4季還是會努力。

生成式AI熱潮改變眾多科技產品應用，晶睿也加速產品導入AI功能，廖禎祺表示，晶睿持續強化人工智能影像分析的落地能力，在前端攝影機及錄影設備內建即時的AI影像分析技術，並陸續將AI導入錄影管理軟體VSS與新推出的Vortex雲端服務，在高準確度的行為、物件偵測、車牌辨識等技術基礎上，深入了解客戶的應用，以多年開發軟硬體的實力整合周邊系統來提高AI解決方案的效益。

為分散地緣政治風險並提升產能，晶睿除現有的中和廠及桃園廠，越南新廠已於今年第1季投產，廖禎祺表示，在全球水電人力成本上升或資源受限下，晶睿持續發展智能工廠，除建置自動設備外，也致力優化作業流程，提高營運韌性，除越南廠已經開始投產出貨，我們也積極評估包括印度等其他產地的可能性，透過台達(2308)集團資源共享，以持續精進的智能製造能力複製量產，滿足客戶要求。

目前晶睿產能以台灣為主，晶睿通訊全球行銷處處長謝邦彥表示，在越南廠加入後，產能預計增加2成。

受到代工比重攀升影響，晶睿通訊第1季毛利率下滑至21.85%，法人詢問今年毛利率趨勢為何？廖禎祺表示，毛利率下降主要是代工比重高，無論是代工或自有品牌業務，公司都是以提升營收為最大目標，我們對代工及品牌都有設定毛利率，雖然我們營收不像過去成長那麼高，但我們希望整體毛利率能夠成長。

廖禎祺表示，美國擴大貿易制裁範圍，預期將為中國以外的安防廠商帶來更多機會，除了北美出貨比重持續增加，近期在日本、英國及澳洲也出現更多的商機，晶睿會持續提供符合NDAA的產品，並在導入AI技術的同時，持續強化產品、服務、營運的資安管理，以及人身隱私的風險控管；我們將趁機提升營運效能以及研發能量，並持續進行生產自動化，強化通路管理達到產銷平衡，以提升出貨動能及獲利。