該局說明，手機報稅操作簡單，無須安裝APP，民眾只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」，進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一完成身分驗證後，系統就會自動帶入申報戶成員的所得及扣除額，納稅義務人可自行增、刪扶養親屬免稅額或修改所得及扣除額資料，只要按照螢幕顯示步驟依序操作，就可以順利完成報稅。

該局進一步說明，今年手機報稅3.0再升級，新增「現金繳稅」及「申請延期或分期繳稅」功能，提供手機報稅多元繳稅管道，並試辦「附件上傳」功能，民眾可直接使用手機照相(JPG及PNG檔)或掃描(PDF檔)方式上傳附件，試辦首年一申報戶上傳電子檔案總容量有10MB限制，建議附件張數較多者，可選擇掃描成PDF檔案格式上傳，輕鬆完成報稅。

該局呼籲，請民眾多利用手機申報綜合所得稅，不僅便利又安全，並享有優先退稅的權利，還可參加報稅抽獎活動。