本土新冠疫情持續升溫，桃園有約1成的65歲以上長者尚未曾接種任何COVID-19疫苗，面對新一波疫情來襲，為保護長者避免染疫後造成重症的威脅，桃園市衛生局從今天起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑新冠疫苗的65歲以上長者500元商品卡，鼓勵長者儘速完成COVID-19疫苗接種。

衛生局表示，65歲以上長者不限戶籍地，接種時只需攜帶身分證、健保卡及疫苗接種紀錄卡，符合資格者接種過後就可領取500元商品卡。衛生局也提醒，依衛生福利部疾病管制署近4周監測資料顯示，XBB已成為本土主流病毒株，其次為BA.2.75及BQ.1，併發症中65歲以上長者占75％，且多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗。

桃園市衛生局從今天起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑新冠疫苗的65歲以上長者500元商品卡。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

衛生局指出，預防長者感染後導致重症及死亡最有效的方式就是接種COVID-19疫苗，因此65歲以上長者只要至指定合約醫療院所與本市13區衛生所完成疫苗接種，就可以獲得商品卡。新冠疫苗相關接種資訊可於衛生局官網首頁「COVID-19疫苗及疫情相關資訊（網址：https://reurl.cc/11QbvY）」查詢。

衛生局呼籲，防疫雖解封，COVID-19對健康的威脅並未消失，民眾仍應提高警覺，落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，保護自己也保護他人，尤其尚未完成接種3劑疫苗接種者及今年尚未接種過莫德納BA.4／5次世代疫苗的民眾，應儘速至本市COVID-19疫苗合約醫療院所接種疫苗，以獲得疫苗保護力。