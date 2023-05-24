🇺🇸😎Steer Clear,Michigan State Police dashcam footage released on Monday showed a team of cowboys helping lasso a stray steer from a nearby farm on Sunday on a segment of interstate 75 near Detroit"The bovine was not charged & is back in the pasture"😁😎🇺🇸 pic.twitter.com/otLX0Uztih — Armand Klein (@ArmandKleinX) May 23, 2023

大白天車來車往的高速公路居然是西部牛仔套牛現場，超現實！美國密西根州一處州際公路日前突然有牛從路肩跑上車道，不只如此，還有一名牛仔騎著馬在牛的後方狂追，事發路段一度雙向封閉。所幸在沒有造成任何事故的情況下，牛仔成功套牢牛隻，25秒驚險過程透過警車監視器畫面全程紀錄，完全不輸西部電影場面，州政府官員也嘖嘖稱奇。

美國《底特律新聞》（The Detroit News）報導，密西根州公路警察對週一（22日）在推特公布一段短片，才讓這件發生在密西根州奧克蘭郡（Oakland County）州際公路的奇聞曝光。當地時間週日（21日）下午大約2時50分，密州公路警察隊接獲協助管控75號州際公路一處路段，因為附近有一隻牛跑進公路範圍，地點距離全州最大城底特律不遠。

公路警察隊說明，一群男女牧工當時盡力要捕捉一頭陷在公路路肩附近沙石坑裡的牛，州警在現場待命，必要時會封閉州際公路。手持套索的牧工分別駕駛四輪越野車、騎著馬兒試圖捉牛未果，牛兒從路肩跑上公路北向車道，牧工們尾隨在後，西部電影場面就此在現代高速公路上演。

一頭脫逃的牛21日闖入美國密西根州75號州際公路，牛仔騎馬狂追。

州警立刻封閉雙向車道，以維護所有人員安全，並派警車在牛仔後方維安。這頭牛跑了一段路，牛仔騎馬緊追不捨，終於成功「套牢」，這時駕駛越野車的牧工追上來並協助把牛朝內側車道驅趕，只見牛衝到中央分隔島前、前腳攀上低矮的分隔島往南向車道跨過去，牛仔牢牢拉住套索控制牠的去向。這場有如鬧劇的「公路捉牛記」宣告平安落幕。

公路警察局表示，這頭牛後來回到牧場，｢未遭控告，而且可以向牧場所有牲口描述這次所見所聞」。

密西根州交通局發言人說：「這種場面太稀奇了。那頭牛居然沒受傷，感謝老天。」這並非近來唯一的「牛奔」事件。發言人說，上週才有一頭牛在同一條州際公路附近未設圍籬的私人牧場閒晃，一度非常靠近公路，有駕駛人目擊牠在路肩出沒，地點距離週日「牛仔秀」發生地點僅2哩（約3.22公里）。目前還不確定「主角」是否為同一頭牛，但牠後來平安返回牧場。