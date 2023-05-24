科博館李坤瑄博士揭開神秘面紗。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館《科畫博物》特展「演示之窗」肯斯利深水虱標本。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

科博館《科畫博物》特展「演示之窗」肯斯利深水虱幼體標本。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

近來有餐飲業標榜將「大王具足蟲」霸氣入菜，引發民眾好奇爆紅，科博館副研究員李坤瑄24日表示，「大王具足蟲」棲息在水深400到2000公尺間海域，大多是被底拖漁船不小心抓捕上來，過去都丟掉或做成標本收藏，日本及歐洲都有人食用，因牠撿食動物屍體為生，消化道都有臭味，料理時要特別小心。

近來有餐飲業相繼標榜將「大王具足蟲」入菜包壽司、煮拉麵而爆紅，國立自然科學博物館的「科畫博物特展」將展至今年12月3日，就有展出「大王具足蟲」，科博館說：「我們的大王具足蟲（巨深水虱）都泡在酒精裡，用看的就好」，「大王具足蟲」屬其下有20多種生物，如：肯斯利深水虱、道氏深水虱等。

李坤瑄表示，「大王具足蟲」學術上稱為巨深水虱，體型特別巨大，棲息水深在400到2000公尺間，台灣大型的「大王具足蟲」標本來源大多是南中國海，近海則以東沙附近比較容易抓到。此外，台灣近海有近親道氏深水虱，最大體型約有16公分，南中國海的深水虱體長可到42公分，科博館目前有收藏到的標本體長有達38公分。

李坤瑄說，「大王具足蟲」會將卵抱在腹部的育兒袋內，約可裝約100顆，卵粒直徑約1公分，孵化後的幼體有很好的生存能力，在深海裡壽命很長，但因很少抓捕研究，並無相關成長統計資料。

「大王具足蟲可忍受長期飢餓！」李坤瑄表示，日本有一隻養在水族館，竟長達5年餘沒進食後去世，牠們體型比淺海的道氏深水虱大很多，在缺乏食物狀況可以累積能量，才得以生存，體型大可做更大範圍的移動覓食，這也是體型巨大化的原因。

李坤瑄指出，「大王具足蟲」一般都是被底拖漁船不小心抓上來，漁民過去大多直接丟棄，或帶回收藏、製成標本。日本很多人有將近海體型較小的道氏深水虱烹飪成料理食用，歐洲也有人烹煮食用，台灣近年來有人跟進作為奇特料理。