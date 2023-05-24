不少人認為「婚姻是愛情的墳墓」，但也有夫妻在婚後仍感情融洽，甚至好運不斷。大陸運勢專欄「運勢君」分享，獅子座＆天蠍座、雙魚座＆處女座、巨蟹座＆雙子座這3對星座組合，結婚後不但財運變旺，在其他方面也都能順利平安。

▎獅子座＆天蠍座

獅子座有很強的勝負欲，做事很有自己的想法和主張，天蠍座也是頭腦靈敏且行動力很強的人，因此兩人在一起能在事業上有更多創新性，彼此的感情也會更加融洽，在夫妻互相扶持的情況下，兩人的財運能變旺盛，收穫更大的財富。

▎雙魚座＆處女座

雙魚座和處女座很有夫妻緣分，前者有強大的經商頭腦，可以很努力地賺到錢財，後者則是十足的理財高手，一個會賺錢、一個會理財，雙方結婚成為夫妻後，有利於促進家庭經濟增長，把致富的可能性最大化，可以說是非常契合的一對夫妻。

▎巨蟹座＆雙子座

巨蟹座有很強的事業心，擁有賺錢的野心，而雙子座很顧家、很會照顧家庭，並寫分析、規劃要做些什麼，才能讓整個家庭越來越好，兩人結婚後，一個主外、一個主內，做任何事情都能彼此商量，巨蟹座也能無後顧之憂地拚事業，使財運越來越旺。