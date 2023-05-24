台中修訂禁日本核食相關自治條例遭行政院函告無效後，台中市府不服提起訴訟，台北高等行政法院再判決駁回。台中市長盧秀燕表示，非常非常遺憾，市府捍衛食安、拒絕核食態度不變，市府會繼續奮鬥。

市長盧秀燕下午出席活動受訪指出，非常非常遺憾，市府要捍衛民眾食安，所以拒絕核食，此案由議會通過，雖然現在敗訴，但台中市政府捍衛食安、拒絕核食的態度沒有改變，市府會繼續奮鬥。