台中食安自治條例禁福食敗訴 盧秀燕：拒核食態度不變 17:382023/05/24 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，市府捍衛食安、拒絕核食態度不變。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中修訂禁日本核食相關自治條例遭行政院函告無效後，台中市府不服提起訴訟，台北高等行政法院再判決駁回。台中市長盧秀燕表示，非常非常遺憾，市府捍衛食安、拒絕核食態度不變，市府會繼續奮鬥。 市長盧秀燕下午出席活動受訪指出，非常非常遺憾，市府要捍衛民眾食安，所以拒絕核食，此案由議會通過，雖然現在敗訴，但台中市政府捍衛食安、拒絕核食的態度沒有改變，市府會繼續奮鬥。 #核食 #台中 #日本 #自治條例 #食安 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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