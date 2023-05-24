綠艱困選區首波提名、無黨合作 賴清德：對抗金二代、黑二代。（曾薏蘋攝）

民進黨中執會今結束，民進黨主席賴清德召開「新北市立委候選人徵召記者會」，宣布徵召黑潮城市發展協會理事長吳崢參選新北市第八選舉區立委、前新北市議員曾柏瑜參選新北市第十一選舉區立委，政治評論員李正皓合作另新北市第九選舉區。賴清德表示，他們來自不同政黨背景，都是80年代出生；民進黨不敢畫地自限，必然要支持年輕人，給年輕人機會。

賴清德稱，吳崢的對手是國民黨提名的金二代、曾柏喻面對是黑二代；新北市的第8、9、11三個選區，都是民進黨艱困中的艱困選區，也肯定今天徵召的3位年輕候選人，都充滿了勇氣，也願意挑戰。

民進黨主席、總統候選人賴清德今中執會後由黨祕書長許立明、競選總幹事潘孟安陪同出席「民主大聯盟」記者會，宣布徵召吳崢、曾柏瑜及李正皓；賴清德致詞時表示，民進黨做為執政黨，第一個台灣本土政黨，有責任栽培、支持年輕人，和大家共同承擔台灣的責任，一起完成台灣進一步繁榮發展的共同使命。

賴清德表示，2024這場選舉對台灣至關重要，上週中常會上，他也特別訂定這場大選是，「凝聚台灣共識的民主團結運動」，所以他呼籲所有的候選人都該有三項共識。第一，「守護台灣主權，維護台灣民主自由的憲政體制」；第二，「尊重多元、關心弱勢」；第三，「進一步深化台灣在國際社會的價值」。

而在深化台灣在國際社會的價值上，賴清德說，台灣是國際社會上重要的一員民主夥伴，也是全球供應鏈發展的重要角色，國際社會認為台灣是一股正面良善的力量，「是台灣在國際社會的品牌定位，提供台灣經濟發展、民主保障的力量，希望這場選舉之後，台灣在國際社會的品牌地位，能更進一步確立，不走回頭路」。

賴清德強調，基於三項共識，民進黨在本次立委艱困選區的徵召作業，「秉持跨黨派、跨世代、跨領域」三項原則，希望籌組「民主大聯盟」，結合社會更廣、更大的力量，守護台灣，增進民主和平、繁榮。

賴清德介紹曾柏瑜表示，曾柏瑜這次面對的是「黑二代」，地方勢力盤根錯節，但是曾勇敢面對。過去4年曾擔任台灣民主社會實驗室的副執行長，專注研究中國大陸對台的資訊戰，是了解中國大陸對台發動資訊作戰的專家，如果能進入國會，可在國會提供防止中國大陸對台資訊作戰的新力量，對整體台灣幫助非常大。

至於吳崢，賴清德說，吳崢這次的對手是國民黨提名的「金二代」，金錢的力量無遠弗屆，這次必定是一場苦戰。「很高興徵召吳崢參選新北市第8選區對抗金二代」。為了投入公共事務，甚至放棄美國國籍，這就是吳崢的決心。

至於李正皓，賴清德說，李正皓「學有專精、邏輯清晰，辯才無礙」。選擇跟李正皓合作，支持李用無黨籍參選。

賴清德也強調，這次的三位年輕人，來自不同政黨、不同背景，但同樣都懷抱理想，堅守台灣的民主價值。「希望台灣社會能夠給這樣的年輕人肯定、鼓勵」。同時，我們也要藉此向台灣社會說明，民進黨從創黨到成為執政黨，是許多人的期待支持，才有辦法達到目標。

他表示，民進黨的使命，就是推動台灣進步，而這必然要重視、支持、鼓勵年輕人，給年輕人機會。民進黨做為執政黨，做為台灣第一個本土政黨，也有責任栽培人才，台灣面領的挑戰非常多、壓力也非常複雜，但「民進黨會堅定跟年輕人站在一起，支持、栽培，和大家共同承擔台灣的責任，一起完成台灣進一步繁榮發展的共同使命」。