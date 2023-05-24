桃園市大溪透明景觀電梯2017年啟用至今故障近30次，最近一次4月底故障封閉至5月12日重啟，怎料近日又有遊客發現，才修好一周，竟又再次故障封閉，建議全面檢查，別急著開放。桃園市風景區管理處表示，疑因小動物闖入內部造成變頻器故障，將針對電梯進行體檢，預計5月底修繕完成。桃園市觀旅局長周柏吟坦言，電梯原先設計不符實際使用需求，廠商來自國外，美觀有餘但可能水土不服，將考慮整組更換的可行性。

大溪老街假日遊客多，透明景觀電梯位於大溪橋畔，高約16公尺，過去遊客需從大慶洞口走階梯步道至大溪老街，對老幼與身障朋友較不便，市府設置電梯增加無障礙空間，方便旅客觀光通行，使用率相當高。

桃園市大溪老街透明景觀電梯頻頻故障引發遊客抱怨，建議市府針對該電梯全面體檢。（風景區管理處提供／蔡明亘桃園傳真）

不過，大溪透明景觀電梯頻頻故障也引起遊客抱怨，謝姓遊客說，4月底才壞過，5月中重啟開放使用，沒想到上網一查，發現竟又再次故障，影響民眾想去大溪觀光的動力，想帶長輩或幼兒去走走，想到要爬樓梯就卻步。

對此，風景區管理處說明，經檢修發現，電梯內部有小動物的糞便，疑有小動物從縫隙入侵活動的跡象，造成電梯變頻器故障，再加上電梯使用率高，材質為玻璃，電梯本身也有過熱問題，這次算是較嚴重的故障，須更換相關零件，期間也將針對整座電梯設備進行體檢，預計於5月底修繕完成。

周柏吟分析，大溪透明景觀電梯為荷蘭廠商，當初電梯規畫設計明顯不符實際使用需求，因坐落於山區，會有許多自然環境因素影響，導致變成「美觀有餘但水土不服」，實用度與承載量都受限，考量遊客到大溪觀光的便利性，後續將進一步評估現地整組更換的可行性，提供民眾耐用、便利的設施。