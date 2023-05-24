蕭煌奇將與全方位樂團舉辦「逗陣的」演唱會（好莉嗨提供）

王俊傑將參與「逗陣的」演唱會（好莉嗨提供）

金曲歌王蕭煌奇近期「背對觀眾」影片瘋傳，他「面壁」奮力表演的畫面，引起爆量粉絲不平，但也有人讚很有娛樂效果，蕭煌奇第一時間出來幫工作人員說話，更贏得民心，讚他又man又有guts！不過蕭煌奇也跟好友王俊傑、全方位樂團聊起舞台上的笑話，意外挖出當年的趣事或小心酸！

原來蕭煌奇少年時在工地秀表演時，曾有過為了「笑果」，主辦方帶位時故意讓他屁股朝向觀眾，當時才國中的蕭煌奇聽到來自背後的笑鬧聲，一時還沒會過意，直到聽到許多的指指點點，才知道原來自己在不知情的狀況下，被「開玩笑了」，當時雖然小小的心靈有點尷尬，但開朗的他轉念，「都不用說一句話，舞台笑果就這麼大，也很不錯呀！」

王俊傑也分享在舞台上遇到的尷尬事情，笑說曾在唱和聲時，「一隻白蟻飛進我嘴巴裡，好在我反應夠快吐了出來。」又說：「也曾彈琴彈到一半，電鋼琴直接從琴架上掉了下來，還好我反應快，當下金雞獨立，用另一腳頂住琴繼續彈奏，等工作人員來處理。」

此外，更有一回王俊傑為某知名歌手伴奏，結果台下觀眾失控丟酒瓶到台上，王俊傑就站在歌手的後方，歌手閃過了，但看不見的俊傑快被酒瓶砸到時，突然被背後的樂手往左邊推了一把，逃過一劫，王俊傑讚夥伴「眼睛是雪亮的，救了我一命！」

蕭煌奇關心視障朋友就業，為促進身障就業藝文推廣，他現身「臺北Run For dream」系列活動，並高歌助攻，可謂出席公益不遺餘力！而蕭煌奇也將舉辦兩場演唱會，定於6／10在台北Legacy及6／17在台中Legacy開唱，舉辦「逗陣的」蕭煌奇＋王俊傑＋全方位樂團集合演唱會，好兄弟們齊聚首，預計節目精彩可期，售票請洽「iNDIEVOX」。