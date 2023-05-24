統一獅本週只有4場比賽，是否採取「4洋投特攻」或是讓古林睿煬分擔1場先發都是可能選項，就看教練團如何決定；而日前降下左投林子崴的空缺拉上前中信兄弟捕手張聖豪。

獅隊本周先在桃園與樂天桃猿進行3連戰，週六移師洲際與中信兄弟交手，只有4場比賽先發投手如何安排？總教練林岳平說：「古林有在名單內，克維斯也有可能。」

今天獅隊推出羅昂先發，與雷法同場競技，明天先發投手中職官網也公布，獅隊推出布雷克，桃猿則是威達爾應戰。

目前中職上半季賽程過半，前4名戰積十分接近，就算目前暫居墊底的富邦悍將也都還有衝擊季冠軍機會，林岳平說：「現在才走到一半而已，對每一隊、每一場都要積極去搶勝。」

「餅總」提到，今天拉上張聖豪主要是因為這週只有4場比賽，在先發投手有空間的情況下拉上野手，「從二軍中找近況比較好的，看有沒有可用之兵。」他提到，一軍主戰捕手還是交給林岱安、陳重羽，張聖豪先發機率不高，「試看看，看有沒有上場的機會。」