民進黨高市左楠區立委劉世芳不連任，無黨籍高市議員黃捷今（24）日再被點名挑戰左楠區，黃捷受訪時坦言，自己也很認同民進黨主席賴清德說的「民主大聯盟」讓各種領域的人才一起加入，綠營共同目標是守住這一席，不能成為高雄的破口。

媒體人周玉蔻今在臉書爆料，黃捷接棒劉世芳左營席位，據傳某在地立委不贊成，認為高雄黨籍議員足有勝算，但黨中央評估黃捷具全國知名度，有指標性，可造出年輕世代與中間選民的支持波浪，強烈力挺，黃捷本人亦頗有意願，反對者應該不會堅持私見。

對此，黃捷今受訪時未鬆口參選與否，她表示，不管對手是誰，綠營共同的目標就是要全力以赴，把左楠這席守下來，不能成為高雄的破口。她也很認同賴主席說的民主大聯盟讓各種領域的人才一起加入，讓青年世代上陣，一起來守住2024的大選。

另名被傳綠營參選左楠區立委呼聲最高的李柏毅表示，國民黨要派誰參選及用什麼方式推候選人，他都予以尊重，但如果最後是推派李眉蓁參選，民進黨就要更加小心，畢竟李眉蓁參選過高雄市長，且她也握有許多前高雄市長韓國瑜支持者的選票，所以民進黨就必須更謹慎小心，推出最強人選應戰。

民進黨高市黨部主委許智善表示，民進黨左楠區立委確定採徵召方式推出最強候選人，但相關人選目前黨中央還在討論當中。無論國民黨派誰出來參選，綠營一定會推出最佳人選，且他們也有信心能夠勝選，奪下左楠區立委席次。

國民黨也視左楠選區為最有可能拿下的一席，表定今天公布內參式民調結果，同時宣布徵召人選，最終由高市議員李眉蓁勝出，但因民調與第2名的高市議員陳玫娟雙方差距僅0.15％，爆出爭議待釐清，於是徵召只能先喊卡。