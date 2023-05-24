女星鄭秀文日前才憑藉著作品《流水落花》風光摘下第41屆香港電影金像獎影后寶座，豈料近日正忙著準備演唱會的她，卻不幸確診新冠肺炎，工作一度停擺，且一病就是一個禮拜，讓耽誤不少時間的她在社群上無奈表示：「初初以為兩三日就會完事。」

鄭秀文日前才透露將在7月一連展開多場演唱會，誰料卻突然在社群上發文，「5月13日確診，宣傳訪問、演唱會排練都做不了，只能無奈停頓，耽誤了很多時間。」並附上一個代表「頭昏眼花」的表情符號，顯示她有些鬱悶的心情。

所幸鄭秀文的病情經過一周的休養後，篩檢結果已呈現陰性，「現在就是耐心等體力恢復。」而相當敬業的她，雖然正耐心等著體力的恢復，但也努力觀看過往排練舞步的影片，並放在社群上和粉絲們分享。此外，有粉絲擔憂她原本苗條的身體或因病情而更加消瘦，她對此也拍攝影片安撫粉絲，透露：「意料之外，我胖了5、6磅(約2至3公斤)，還讓皮膚更有彈性與支撐，是好事。雖然聲音還沒回來。」向粉絲報平安。

貼文PO出後，讓粉絲們放下心中的大石，紛紛留言希望鄭秀文能多注意自己的身體：「一條線後也不要劇烈運動，容易引發心肌炎，多休息一段時間，身體健康最重要」、「圓一點點氣色會更好，好好養身體」、「精神狀態看上去還不錯呢！」