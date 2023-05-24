中國大陸外交部發言人毛寧5月24日主持例行記者會。有記者提問，美國國會眾議院議員邁克·加拉格爾在受訪時表示，美國應該制裁中國晶片製造商長鑫存儲技術有限公司，以回應中方對美光公司的禁令，對此，毛寧回應稱，堅決反對美方無理打壓中國企業。

毛寧指出，美國國會的一些人提出要將中國的公司列入實體清單，她想說的是，中方堅決反對美方泛化國家安全的概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，這種歧視性、不公平的做法，嚴重損害中美正常的經貿往來和合作，破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重擾亂全球的產供鏈穩定。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。

毛寧稍早表示，中方有關部門對美光公司在中國銷售產品的網路安全審查，是依法實施的，決定是基於事實作出的。中國的網路安全審查，不針對特定國家和地區，中方也不排斥任何國家的技術和產品。

毛寧強調，美國以國家安全為藉口，在沒有任何事實依據的情況下，將1200多個中國企業和個人列入各種清單，實施各種限制，這才是經濟脅迫，這才是不可接受的。