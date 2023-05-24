日前有IG「檢察官RAKU的OOTD」分享女裝穿搭，引起廣大網友喊讚又喊正，而這IG是新北地檢署的檢察官陳漢章所開設；然而，近日另外有網友分享另一名正妹檢察官劉昱吟，不僅大讚劉昱吟「能文能武」，不僅熱愛運動，繪畫方面也是有相當不錯的造詣，讓網友直呼「法律、繪畫、運動、臉...找不到缺點了」、「這才是我要的檢察官」。

日前有網友以「檢察官」為題在PTT發文，並且PO出劉昱吟的多張生活照照片，也引起網友們熱議；從生活照可見，劉昱吟不僅熱中運動，繪畫方面也有相當不錯的造詣，且她的IG也累積1.3萬名粉絲追蹤。

2019年劉昱吟擔任桃園地檢署拍攝的反賄選影片女主角。（賴佑維攝）

看著生活照上「能文能武」的正妹檢察官劉昱吟，網友紛紛留言表示「法律、繪畫、運動、臉...找不到缺點了」、「她的生活多采多姿！很羨慕」、「這才是我要的檢察官」、「本人好看，是檢察官沒錯」、「大學就很正了」、「多才多藝又漂亮」。

另外，也有網友打趣的表示「看到檢察官我現在都要放大檢查一下有沒有喉結」、「應該不是那個女裝大佬吧」、「檢察官真的會想到那位陳姓檢察官」、「這真的女檢啦，跟前幾天男裝那位同期」、「還好不是男裝女那位」、「現在大家都要推的小心翼翼」、「男的女的會怕」。

2019年劉昱吟擔任桃園地檢署拍攝的反賄選影片女主角，另外檢察官黃翎樵則擔任男主角。（賴佑維攝、翻攝自《查賄HERO》）

據悉，劉昱吟在2019年就被網友在PTT表特版發文，並PO出當時由桃園地檢署拍攝反賄選影片的記者會上照片，以及多張生活照，也引起當時網友們紛紛喊著「想被起訴就放心留言」、「她學生真的幸福」、「以前就是無名相簿美女了，政大法律一代之花」、「我欠起訴，愛上妳是罪過」、「我有罪」。

劉昱吟為政大法律系、法研所、司法官訓練所52期畢業，於桃園地檢署任職7年多，曾偵辦馬來西亞走私藏毒來台等案件；當她就讀大四時，意外出了一場車禍被送到派出所，雖然是法律人，卻因為害怕而大哭，最後檢察官給予不起訴處分，給了她立定當檢察官的夢想。