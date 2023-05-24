關山有機稻米區去年爆發黑椿象蟲害，台東農改場引進生物防治，估計9成以上的黑椿象已死亡，今年一期稻作能夠恢復產量。（蔡旻妤攝）

關山有機稻米區去年爆發黑椿象蟲害，台東農改場引進生物防治，估計9成以上的黑椿象已死亡，今年一期稻作能夠恢復產量。（蔡旻妤攝）

關山有機稻米區去年爆發黑椿象蟲害，產量銳減、僅剩3成，當地農民曾要求開放焚燒稻草降低蟲害，台東農改場引進黑卵蜂、黑殭菌等生物防治方式，今年3月施作，逾9成以上的黑椿象已死亡，初估今年一期稻作能恢復產量。

黑椿象對於化學藥劑相當敏感，不會蔓延影響至慣行田區，台東縣推廣有機農業，關山鎮上百公頃的有機水稻田區，去年起數次爆發黑樁象蟲害，不僅爬滿稻田，就連住家、水泥地面、鐵門、貨車都被樁象肆虐。不過今年起，黑樁象逐漸消失，當地農民說，上一期收成只有2到3成，這期初估至少有7到8成

台東農改場表示，去年的這個期間，估計田裡的成蟲數量近1億隻，今年目前現在的狀況估計在5公頃以內稍微還找得到蟲。

台東農改場長陳信言說，黑椿象數量逐漸受到控制，農民這一期的收穫會比上一期作還要多。他強調，目前噴灑黑殭菌的成本每公頃約2000元，而隨著每一期黑椿象數量的控制，需要黑殭菌的量會降低，農民的防治成本也能減少許多。