超商販售的「思樂冰」是許多人的童年回憶，停售多年近期即將再度開賣。一名男網友就在超商目擊懷念的思樂冰機台，驚呼「傳說中的思樂冰王者再臨！」而思樂冰回歸的消息曝光後，也讓不少人陷入回憶殺，期盼再度舉辦當年的促銷抽獎活動，希望能抽到1元的重量杯思樂冰。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，今日去便利超商時，意外發現多年前的超夯飲品，直說「傳說中的思樂冰王者再臨！」從他上傳的照片可見，台北市信義區東興路上的7-11總部門市以擺出思樂冰機台，提供可口可樂、芬達綠茶風味，不過上面卻掛著「服務暫停中」的告示牌。

事實上，業者23日就證實，思樂冰是7-11既有商品，內部持續與廠商優化設備與製程，後續將依內部規劃推出，預估會在今年夏季正式販售。

消息曝光後，在各大社群引發討論，有網友在PTT八卦板發文，認為近年來通貨膨脹嚴重，許多物價紛紛喊漲，他預估思樂冰開賣時的售價一杯起碼也要60元，好奇「那以前大家喝的思樂冰一杯多少錢啊？」

對此，鄉民紛紛留言回應，「印象中大25、中20、小10」、「當時常有杯外貼紙能抽折價或1元」、「國小拿100分考卷還可以換一杯小杯的」、「喝過1元，抽折扣活動的」、「抽抽樂1元」、「其實我比較懷念可以抽1元的重量杯」、「我常常抽到1元的」。

也有不少人分享回憶，「小時候喝這個會凍腦」、「故意裝到滿出來，吸一波」、「光看照片我就已經聽到吸管磨擦杯蓋的聲音了」、「透明杯蓋放在杯子口要反過來繼續裝到尖XD」、「店員的惡夢，顧客的最愛」、「期待變色杯」、「直接裝爆它！狂敲裝到最滿」。