經過6年，喬治華盛頓號航空母艦CVN-73,USS George Washington終於完成大修、重填核燃料，以及改裝工作，離開紐波特紐斯造船廠開始海上試航。只要一切順利，它就會重回第七艦隊。

星條旗報(Star and Stripes)報導，從2017 年以來，喬治華盛頓號一直在紐波特紐斯造船廠裡大修，這是個複雜的工程，包括兩個核反應爐的檢查、重新填燃料、升級和現代化改造。由於過程非常複雜，還要切開艦體，耗資達到全新造艦的大約四分之一，因此役期50年的核動力航空母艦，大約只會在服役的中期執行一次。

如果工作順利，升級程通常需要4年，但是喬治華盛頓號卻耗費6年時間，因為還遇到全球新冠大流行，另外就是工作人員的身心理問題。自進入維修工程以來，喬治華盛頓號發生了 9起自殺事件，曾經一周內就連續發生3起。

美國海軍對造船廠環境，以及水手生活品質進行全面調查後，美國艦隊司令考德爾上將(Adm. Daryl Caudle)上週表示：「很明顯，海軍辜負了喬治華盛頓號。」

喬治華盛頓號在完成海試後會交付給海軍，2024年會轉移母港前往日本橫須賀，取代現在的雷根號航空母艦。

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