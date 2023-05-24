一名女網友某次順路幫忙載鄰居小孩上學，之後鄰居就每天把孩子放在她家門口，由她載送，日前她的孩子與婆婆出國玩，她也請假在家，沒想到一大早鄰居就狂按門鈴說「孫女怎麼還在你家門口？」她解釋前一天已經有告知，對方仍不斷怪她害孩子遲到，她崩潰罵「又沒付我錢是在臉皮厚幾點的」。

該女網友在「匿名公社」發文，她的鄰居小孩與女兒讀同個幼兒園，某次她幫忙載鄰居小孩上學後，此後鄰居阿嬤每天都讓孫女坐在她家門口等，她原想反正順路，就一直幫下去，日前她的婆婆帶孩子出國，她前一天先告知鄰居，而她當天也請假想要睡晚一點，沒想到當天早上就被鄰居狂按門鈴。

鄰居阿嬤狂按門鈴問原PO說「孫女怎麼還在你家門口？」原PO強忍心中怒火跟對方說原因，對方還罵她怎麼不早點說，讓對方的孫女遲到，她事後發文公開此事，怒批「又沒付我錢，是在臉皮厚幾點的，會幫忙是看鄰居情誼，不是應該好嗎，神經病」，還說「誰管妳孫女遲不遲到」。

其他網友留言「罵得好！不用再載了」、「別亂幫的好，改天出事情變成責怪您怎載的」、「回去跟他說，以後不幫忙載了，請自己送」、「之前幫鄰居丟幾次垃圾，他就之後垃圾放我家門口」、「還好不是問說『怎麼沒帶我孫女一起出國』」、「剛好，以後不用當免費娃娃車了」、「好誇張！變成應該的一樣」。