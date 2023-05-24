話題節目《綠也掀桌》固定來賓、前立委郭正亮日前宣布退出民進黨，該節目今(24日)下標「告別綠也掀桌」，引發觀眾關注節目存續。郭正亮直批，民進黨在自由民主喪失倒退，連區域立委的不同意見都不見了，賴清德當了黨主席、代表參選總統，反而用他2019年時受害最深的網軍來打別人，最嚴重的就是關中天。還有清廉及兩岸，都讓人看不下去。主持人李珮瑄提醒，亮哥只是「告別綠」，但仍會繼續「掀桌」。

「我倒覺得引起的會是，大家會去評論民進黨，尤其是最近四年，應該說最近三年，就是小英最後一任！」郭正亮表示，民進黨在自由民主喪失倒退，清廉執政上是不是倒退？兩岸和平上是不是愈來愈意識形態？自己本來就是在做知識整理的人，所以很多問題都想過了。

郭正亮提到，很多事情自己都是親身經歷，自由民主最明顯的就是，立委的不同意見不見了，比如說綠委林淑芬、劉建國，被嗆如果再犯就送中評會，這個在以前是從未碰過的，民進黨從來沒有這樣來限制區域立委，不分區當然要遵守黨紀，區域立委應該要有獨立自主的空間。

「動不動就要用黨紀來處理，表示你這個黨已經沒辦法溝通了！」郭正亮指出，第二個是對於不同意見，他直接用1450、網軍去修理你，本來賴清德2019年是網軍的受害者，現在受民進黨提名後，開始用這些網軍來打別人，所以民進黨沒有任何改變。

郭正亮強調，最嚴重、最看不下去的就是中天，阿扁時代民進黨也有人醞釀要停掉TVBS，阿扁在最後一刻下了決斷：不要做這件事！阿扁還引用了傑佛遜的話：我寧可不要政府，也要媒體！中天審照主導的就是獨派的蘇貞昌，蔡英文事實上是可以阻止的，但最後蔡英文放棄阻止，「她沒有阻止！」接下來就更不能接受了，就是NCC連10敗，還不修正你的做法，這就太過頭了。

「我只是隨便舉三個例子，這已經完全不是我認知的，早年的民進黨會幹的事！」郭正亮直言，這只是第一個，第二個就是清廉勤政，這還用舉例嗎？邱莉莉到現在還在當台南議長，為什麼不改選？以前李全教，賴清德兩百多天不進議會，做到這個程度。第三個是兩岸，早年開放探親，民進黨還是主推者。不可溝通的程度賴比蔡更嚴重，如果賴當選，未來大家每天燒香吧！