該監管機關認定有5家銀違反了競爭規則，認為在金融風暴期間，有少數交易員在彭博聊天室參與一對一的對談，非法分享了資訊。但是其它包括匯豐、摩根士丹利、加拿大皇家銀行等三家銀行，仍未承認有不法行為。

英國競爭和市場管理局(CMA)周三發表聲明，稱在下一步措施和對可能的金融處罰做出最終裁決之前，將考慮聽取銀行方面的進一步陳述。

CMA表示，這些聊天談話是涉及到有關英國國債的買賣，特別是國債的資產互換(swaps)，以及有關定價和其它的交易策略。

CMA執行長Michael Grenfell說，這些涉嫌的活動很嚴重，值得我們進一步調查。這些活動可能使得納稅人、退休金儲戶、金融機關無法從債券市場獲利。

在沒有承認不當行為的銀行中，匯豐否認了這些指控，並續陳述自己的理由。

摩根士丹利發言人說，在調查期間充分與監管機關合作，並繼續參予調查程序。

在金融危機爆發之後，英國央行(BoE)透過定期回購拍賣，購買英國國債，以支撐英國經濟和市場。

CMA指出，這些拍賣活動促成了涉案銀行進行了一些所謂的「資訊交流」。