家住新竹的24歲崔姓男子與父親同在台南山上區森霸電力公司二期工程做工，22日因不滿父親責罵，憤而開走工地租賃小貨車，打算開回新竹，北上過程接連在潭頂加油站、西螺服務區加油站加2次霸王油，警方獲報後展開協尋，崔男昨天到案說明並還車，被警方依竊盜罪、詐欺罪嫌函送台南、雲林地檢署偵辦。

據了解，崔男開走的租賃小貨車為公司所承租，作為工程用車，但崔男一時情緒失控，擅自開走車還加霸王油。租賃公司22日接連接獲善化分局潭頂所通知該車於5月22日12時53分在潭頂加油站加霸王油、下午1點半再接獲國道三隊通知該車於西螺休息站北上加油站再加一次霸王油。

經工地人員調閱監視器，確認車輛當天中午12時47分遭竊，並被駛離工地大門，於是趕往新化分局山上分駐所報案失竊。經警方追查，發現下包廠商崔姓工人涉嫌，通知同在工地工作的崔父一同協尋，隔天上午8時20分，崔父帶著崔男駕駛失竊車輛到分駐所投案。

崔嫌供稱，當天因為遭到父親責罵，才會情緒失控，打算開車返回新竹住所，全案查處後除依相關規定辦理小貨車撤尋程序，但崔男因遭父親責罵，就擅自開走公司的車，已侵犯、竊取他人財產，警方將他依竊盜罪、詐欺罪嫌函送台南、雲林地檢署偵辦。