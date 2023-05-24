隨著國內疫情趨緩，三重警分局昨(23)日辦理「112年度義勇警察基本訓練」，三重義警中隊部各分隊共有14對「父子檔」、3對「母女檔」及9對「兄弟檔」，其中女子分隊幹事蔣麗卿為新北市三重區調解委員會委員，其女兒黃庭盈為幼稚園老師，從小受到母親服務公眾熱血感動，也跟著加入義警行列，一起為三重區治安打拼。

三重警分局指出，本次訓練課程內容以「基本國防認識」、「戰時警民合作打擊犯罪協勤要領」、「戰時及災變期間求生技巧」、「傷患基本檢傷及救護工作」、「義勇警察編組及協勤規範」、「義勇警察福利互助」、「交通指揮疏導及管制工作」、「應勤裝備基本認識及運用」等，強化義警人員執勤時的應變能力，以提升協勤技能，

另外三重分局也利用這次訓練的機會，向參訓學員宣導最近常見的詐騙手法及防詐知識，希望學員也能成為防詐種子，將防識知識帶回向親友宣導，以提升民眾的防詐意識，共計參訓義警人員為373人。

三重警分局長張國哲表示，現今複雜多變的社會型態下，民眾普遍對於治安與交通方面需求與日俱增，這一群熱血的弟兄姊妹，願意犧牲與家人相處的寶貴時間，換上義警服裝，加入協勤民力，共同守護地方治安，此義舉也充分表現「警力有限、民力無窮」的精神，三重分局會持續緊密地結合地方與民間力量，有效防制不法，為轄區居民創造安居樂業的生活。