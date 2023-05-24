新北市長侯友宜被國民黨徵召為2024總統參選人，與民眾黨主席柯文哲、副總統賴清德三腳督的態勢底定，前立委郭正亮今( 24 日)分析在野黨2位候選人的局勢，作為在野黨，侯友宜必須要強調出「政黨對決」，否則甩不開柯文哲，而在野黨要對決就是要指出執政黨的政策錯誤，然後高舉出不同內容的「招牌」，也能夠藉此凝聚支持者，而最重要的兩個招牌就是「兩岸和平」和「能源政策」。

郭正亮今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，柯文哲現在的策略就是讓支持度衝上 25%，只要能衝到 25%，後續的每一份民調都能做到與侯友宜有輸有贏，2024總統大選一定是三腳督選到底。

對於侯友宜的策略，郭正亮也指出，與柯文哲的完全不一樣，侯友宜要迅速把「政黨對決」打出來，招牌要非常清楚，讓民調衝過30%，到十月登記時衝到 35%，才能有當選的贏面。

政黨對決的內容，郭正亮認為，2024兩個最大的議題就是「兩岸和平」和「能源政策」，這也是在野黨最強的兩張牌，舉起來就能跟執政黨有明顯區別；前者侯友宜該直接用「我主張中華民國憲法的九二共識」，就不用再管民進黨的抹黑，後者則是要面對核四、核能議題，雖然還沒有開始熱烈討論，但也一定躲不掉。郭正亮強調，政黨一定要有大的「看板」，才能夠凝聚支持者。