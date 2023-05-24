每個人對於事業和愛情的觀點不同，有些人把愛情當成人生的全部，但有些人會把工作擺第一沒時間談戀愛，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女女、摩羯女、射手女如果沒有適合的對象，就會把心思投入工作中，其中摩羯女害怕失去生活重心，所以當沒有出現任何對象時，就會把心思在放工作中。

▍處女女

處女女是完美主義者，而且做任何事都會非常投入，所以如果沒有適當的姻緣，寧可用工作佔據所有的心思，至少工作表現自己可以掌握，影響姻緣的變數太多了。

▍摩羯女

個性傳統的摩羯女，也想找個好對象，但如果沒有任何機會，就會投入工作中，認為至少有個重心。最怕生活沒重心的摩羯女，一旦捨棄不了工作，而且等到了一定的年齡後，也就沒有成家的念頭了。

▍射手女

射手女一旦成為職場老手，就會變得雞婆，喜歡爛好人地幫別人做任何事。而對於找對象這件事，她們不強求，只想順其自然，如果一直沒有適合的，認為自由自在也挺好的，可以隨時和朋友出門遊玩。