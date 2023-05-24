行人專用時相啟動時，所有車輛停等紅燈。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦與議員到場關心。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

近來發生多起行人穿越線死傷事故，交通部要求各縣市在行人通行密集處，擴大實施路口行人專用、行人早開時相措施，苗栗縣已在大千醫院等7處路口率先實施，至今沒有發生行人死亡事故、成效良好，預計8月底前再擴大到行人徒步量與車流量多的35處路口。縣長鍾東錦24日下午會同縣議員等人，視察大千醫院路口執行現況，也呼籲汽機車駕駛尊重並禮讓行人，減少發生交通事故。

近來發生多起行人穿越線死傷事故，讓台灣被國外媒體批評是「行人地獄」，尤其5月8日台南市又發生一對母女挨撞，造成年僅3歲女童不幸死亡、媽媽重傷案，再度引發國人重視行人安全議題。縣長鍾東錦重視此問題，日前在縣務會議指示工務處，研議擴大行人專用時相、行人早開時相，確保行人通行路口安全。

為了解執行現況，縣長鍾東錦今天下午2點半視察苗栗市大千醫院路口，由工務處長古明弘簡報，縣議員孫素娥、曾美露、許櫻萍、徐筱菁和余文忠等人前往關心，警察局長莊勝雄、苗栗市公務工務課長郭政鑫也到場。

縣長鍾東錦說，自己親人在行人穿越後遭撞癱瘓後往生，對行人安全問題，他感同深受，肯定新措施能讓人車動線完全分離，減少人車衝突，呼籲汽機車用路人，多禮讓行人通行安全，減少發生不幸事故；大千醫院總裁徐千剛也肯定行人專用時相措施，不會讓病患、家屬和同仁通行時，因為遲疑而發生碰撞，大幅提升行人通行安全。

古明弘說，「全時相」是指將原有路口的2個時相的126秒，挪出27秒左右（視路口寬廣）為行人專用的第3時相，此時相號誌啟用後，所有車輛受紅燈限制不得通行；「早開時相」則是同時向路口，行人享有優先通行5~10秒後，車輛才能往前行駛和轉彎。

古明弘表示，截至4月底止，本縣已實施5處行人專用時相有：苗栗市大千醫院全時段（06：30-22：00），文華國小（07：00-07：30，12：30-13：00，14：30-15：00，16：30-17：00），文山國小（07：00-07：30，12：30-13：00，14：00-17：00），頭份市建國國小（07：00-07：30，12：30-13：00，14：00-17：00），后庄國小（07：00-07：40）；2處行人早開時相有：頭份市蟠桃國小（07：00-07：40）和造橋鄉造橋國中（07：00-07：40，16：00-17：00）。

古明弘表示，實施行人專用時相措施已見很好成效，預定8月底學校開學前，在行人徒步量與車流量多的35處路口（學校26處、醫院3處、火車站6處），進行另一波設置行人專用或行人早開時相，保障行人用路安全，未來持續滾動檢討並逐步修正。