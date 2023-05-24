根據各年齡層尿床盛行率，5歲孩童有16％會尿床，15歲仍有1％至2％會發生持續尿床，男孩尿床比例大約是女孩的2倍，醫師表示，若發現家中孩童尿床，提醒家長紀錄5項目以便後續就醫，進入治療階段後，也不要因尿床問題責罵小孩。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王珍冠表示，當孩童長到4歲將開始意識到膀胱漲尿感，自然而然學會控制白天的排尿，但夜間膀胱控制訓練通常需要更長時間，預計孩子長到5至7歲時，才會較為成熟。

王珍冠指出，根據各年齡層尿床盛行率，5歲孩童有16％會尿床，直至15歲時，仍有1％至2％會發生持續尿床，而男孩尿床比例大約是女孩的2倍。尿床常見原因包含孩童膀胱發育成熟較慢、膀胱容量比同年齡小、家族遺傳、血管加壓素、深度睡眠、嚴重便秘、潛在疾病或情緒焦慮、恐慌。

王提醒，當家中孩童尿床，家長可先觀察並記錄孩童在白天和夜間睡眠排尿狀況（如有無伴隨頻尿、尿急）、排尿時間和次數、排尿量及每天喝水的量，就診時可提供醫師做為初步評估。

王珍冠表示，開始接受尿床治療之前，要確定家長和孩童有強烈的動機以及良好溝通與互動。治療過程有時不如預期，家長方面要了解孩童尿床並非自願，不要因為尿床問題責罵小孩，改以鼓勵代替處罰；至於孩童方面，要讓他們積極正視這個參與過程，培養孩子責任感。