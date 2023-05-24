警方查扣到西瓜刀、球棒等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

賓士男路邊遭5惡煞包夾痛毆押走，太陽會成員討債丟包落網。警方逮人畫面。

北市一名盧姓男子，日前駕駛賓士車停在民生東路路邊等人，突然遭4輛車前後包夾，其中有5名惡煞下車，持球棒砸毀賓士車窗，並朝車內噴辣椒水，再將盧男拖出車外痛毆，強押上車後離去。

賓士男路邊遭5惡煞包夾痛毆押走，太陽會成員討債丟包落網。路邊押人畫面。

中山警分局獲報後，立即組成專案小組追查，發現盧男事後被載回中山區丟包，經聲請搜索票拘票，分別於台北市中山區及北投區、新北市三重區及汐止區，緝獲有天道盟太陽會背景的林姓男子等5名嫌犯到案。

賓士男路邊遭5惡煞包夾痛毆押走，太陽會成員討債丟包落網。嫌犯遭逮畫面。

警方調查，盧男聲稱與林嫌有4萬元的酒債及借款糾紛，當天林嫌為向盧男討債，遂召集陳姓共犯等人預先集結，上前包圍盧男的賓士車，並將他強拉下車，押至新北市三重區民宅逼簽10萬元本票後，再以車輛載回北市中山區丟包。

警方經調閱現場監視器影像深入追查，發現林嫌等5人涉案，隨即報請北檢指揮偵辦，在雙北地區拘提林嫌等5人到案，查扣西瓜刀等刀械5把、棒球棍1支、熱熔膠條2支、手機6支及被害人所簽具本票、借據等證物，全案詢後，依組織、妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送法辦。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。