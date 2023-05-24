新竹市政府24日在市議會定期會作「關埔空橋設置規畫」專案報告，市府強調，關埔空橋第一期跨接慈雲路、埔頂三路空橋已審議通過，力拚年底前發包；多位議員則仍提出質疑，最大問題是5億餘元預算中，有4億向要竹科或中央爭取，若爭取不到怎麼辦？擔心最後會沒錢施作工程。

民進黨市議員曾資程說，經費是關鍵，過去市長高虹安不斷強調可透過科學園區專案補助，今日報告卻大轉彎，改向行政院爭取中央補助，他質疑，若中央沒有相關預算科目，市府的配套為何？高虹安必須說明清楚。

陳建名表示，依據過去市府爭取中央補助的經驗，中央根本沒有空橋建設的預算科目，高虹安卻說要向中央爭取，顯然搞不清楚狀況。他強調，若高虹安認為有必要，即可自行編列預算，無需特別繞一大圈向中央爭取，由市府自籌自建，也能加快工程進度。

陳建名說，高虹安選前大開支票，信誓旦旦承諾空橋四期將於2025年前完工，但現在只能完成一期，而工程最重要的經費來源仍下落不明，民進黨團要求高虹安應用緊急提案的方式，將空橋經費納入此次定期會追加減預算，用自籌的方式加速推動，盡速兌現承諾。

國民黨籍張祖琰針對電梯部分提出問題，她認為有很多學生是騎自行車上下課，電梯空間要夠大且適用。

綠黨劉崇顯說，5億的空橋經費中，有4億多要跟中央爭取補助，但目前看來中央補助的爭取對象只有科學園區管理局，但園區每年的回饋金只有4000多萬元，如果補助經費每年都要由園區逐年編列，等於要9年才能蓋好全區的空橋，這要如何實現高虹安推出的2025年完成的空橋遠願。

無黨籍田雅芳指出，5億的空橋，其中4億1000餘萬要中央補助，是否已爭取到？還是只是計畫？她同時也要求施工品質，因為過去市府有多項公共工程的品質不是很確實，包括會有積水等問題要多加注意；此外，工程材料若有使用到鋼鐵，她強烈建議不要再用耐候鋼了。

蔡蕙婷說，看不到施工後的交通影響評估與改善計畫，希望在之後的公聽會中提出報告。

市府則表示，此建設計畫除積極爭取中央補助、市府自籌外，亦研商透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算、擴大民間參與協助開闢等，結合多元方式積極籌措，工程將分期分區完成。

另，施工期間的交通影響情形，市府表示，空橋施工方面將使用施工便橋、預製吊裝、夜間施工等方式使對交通的影響降至最低，確保慈雲路的日間交通並避免封路。

此外，空橋所設計的電梯尺寸是規畫無障礙電梯尺寸（11人座），足夠容納自行車。