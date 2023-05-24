申報綜合所得稅已經進入倒數最後一個星期，根據統計，已經完成申報的件數為471萬件，剩下約173萬件未申報，剩餘比率大約27％。

台北國稅局提醒，尚未申報民眾儘速結算申報，建議可以選擇手機報稅，便利又安全。

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