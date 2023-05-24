綜所稅申報進入倒數一週 尚餘173萬件未申報 17:522023/05/24 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北國稅局鼓勵民眾手機報稅。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 申報綜合所得稅已經進入倒數最後一個星期，根據統計，已經完成申報的件數為471萬件，剩下約173萬件未申報，剩餘比率大約27％。 台北國稅局提醒，尚未申報民眾儘速結算申報，建議可以選擇手機報稅，便利又安全。 綜所稅委託取款轉帳繳稅 要預留足額存款 掌握綠色商機 2023台南國際綠色產業展實體＋線上同步開展 綠委要求選舉公報應查核「經歷」 中選會：我國選民水準都很高 #綜所稅 #申報 #國稅局 #手機 #線上報稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞運花式滑輪溜冰遴選爆黑箱 教練內訌找碴逼重選國手 07:432023/05/24 社會 防財神擦身而過 雲端發票各種載具應歸戶至手機條碼 18:532023/05/24 財經 蓋亞那宿舍大火19死 學生「手機被沒收」挾怨報復 09:402023/05/24 國際 亞運滑冰國手選拔加賽場地不符國際標準 協會威嚇家長：再受訪就禁賽 07:432023/05/24 社會 《國際產業》歐盟上訴 要求蘋果補稅130億歐元 13:382023/05/24 財經 《稅收》綜所稅申報剩一周 2成7未完成 17:192023/05/24 財經 KKday線上旅展開跑 號召全民暑假出國揪團享優惠 13:542023/05/24 生活 《國際金融》英國調查債市反競爭 德銀和花旗承認犯行 17:392023/05/24 財經 遭俄國控涉間諜罪 華爾街日報記者羈押再延3個月 15:432023/05/24 國際 戰機演習「轟隆隆」擾民 花蓮環保局明年將檢討航噪防制區劃定 18:482023/05/24 生活 法人給長榮航最高35.6元目標價 13:302023/05/24 財經 環保署環評委員接受報名 為期2周限期推薦 13:082023/05/24 生活 男星遇惡鄰4度高空拋物 露台驚見碎玻璃氣炸報警 08:002023/05/24 娛樂 《櫃買市場》台聯電委託 5月29日標購達亞460萬普通股 15:092023/05/24 財經 OPPO晶片設計突垮台 陸媒揭2大致命傷：自嘗苦果 05:002023/05/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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