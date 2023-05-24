白宮今天表示，將透過詢問勞工，來瞭解雇主如何使用人工智慧（AI）監控他們，因為這項技術預料會改變工作生態，而且美國政府將分配聯邦資金投資。

白宮將辦公聽會，瞭解勞工對雇主將AI自動化技術使用於監督、監控、評估員工的體驗。受邀參與的將包括瞭解零工的專家、研究人員、政策制訂者。

數以百萬計使用者已試用過AI應用程式（apps）和工具，支持這項技術的人稱，它有助於醫學診斷、編撰劇本、寫案件摘要、為軟體除錯，但也有愈來愈多人擔心這種科技可能會有侵害隱私權、扭曲就業決策等問題。

美國政府在評估這種技術之際，還將宣布新的作法，包括更新聯邦投資AI研究的藍圖、就AI的風險徵求公眾意見以及請教育部就AI對教學、學習、研究的影響提出新報告。

美國總統拜登這個月才召開會議，和包括微軟（Microsoft ）、Alphabet旗下谷歌（Google）等在AI技術居領先地位的公司的執行長會談。

這場會議的重點在於各公司的AI系統必須更透明，以及務必要評估這類產品的安全性。

在民主黨籍的拜登宣布競選連任後不久，共和黨全國委員會（Republican National Committee）就曾做了個影片，描繪拜登第2個任期的反烏托邦（Dystopia）社會可怕景況，而內容完全是由AI生成的影像。

隨著AI技術日益普及，這類的政治廣告會愈來愈普遍。