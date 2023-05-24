台東最美星空音樂會演出陣容齊聚音樂獎項常勝軍，以及16組在地樂團好聲音。（蕭嘉蕙攝）

「台東最美星空」活動邁入第六年，台東縣政府今年打出「最長、最強、最多、最高、最跳、最美」六大特色，舉辦8場次草地音樂會，其中將首度開拔到蘭嶼，以及全縣海拔最「高」學府霧鹿國小利稻分校辦理，帶給民眾、遊客更勝以往的觀星體驗，首場將於6月22日登場。

台東縣政府24日舉辦「2023台東最美星空」記者會，公布活動資訊，包含星空導覽、旅遊體驗，以及民眾最期待的星空音樂會，今年主打六大之「最」，其中「最跳」和「最高」，分別代表著綠島、蘭嶼跳島辦理，以及首次開拔台東利稻最高學府，帶領民眾在自然原始的環境下，享受台東無光害的浪漫之夜。

台東縣長饒慶鈴表示，面對即將到來的暑假旅遊旺季，不只可以大玩熱氣球嘉年華，還能體驗6種最特別的星空音樂會，希望讓第一次造訪的民眾愛上台東，回訪的遊客則會「更愛」台東。

台東縣議員張全馨嵐也說，最高星空音樂會場地，選在利稻部落是最合適的，因為沒有光害，適合觀星，希望大家能來欣賞南橫夜空之美。

今年的台東最美星空音樂會，台東縣政府加碼1小時的演出時間，將從晚間6點持續到9點，演出陣容齊聚音樂獎項常勝軍，宇宙人、洪佩瑜、旺福、老王樂隊等線上藝人，以及16組在地樂團好聲音。

民眾掃描QR Code，投票支持台東最美星空活動，就有機會獲6千元旅遊金。（蕭嘉蕙攝）

首場最美星空音樂會，將在6月22日於霧鹿國小利稻分校登場；另外台東縣府為角逐今年交通部觀光亮點獎，特別祭出6份6千元旅遊金，民眾只要掃描QR Code，投票支持台東最美星空活動，就有機會獲獎。