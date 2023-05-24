瑪娃颱風昨（23）日20時升級為強烈颱風，不過氣象局最新資料顯示，今日14時瑪娃已經轉弱為中颱，主要是因為行經關島地區時，颱風結構遭到破壞，預估明（25）日清晨還會持續累積能量，有機會再發展成強烈颱風。

根據《三立新聞網》報導，氣象局預報員陳伊秀表示，瑪娃颱風目前仍處於中颱上限，其結構在今日14時籠罩關島時被略微破壞，中心強度從8時的每秒51公尺降成每秒48公尺。

值得注意的是，雖然瑪娃颱風在未來6小時通過關島時，強度仍維持在每秒48公尺，根據觀測模式來看，12小時後有機會再度發展成強烈颱風，明日清晨時可以特別留意。

氣象局今日14時的資料顯示，瑪娃中心位置在北緯13.6度，東經145.2度，以每小時15公里速度，向西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑80公里。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也指出，瑪娃穿越關島後會有機會再度增強，「直攻第二次巔峰」，下周一（29日）颱風抵達台灣東南方時，正好位於太平洋高壓邊緣，此時高壓的持久度尤其重要，轉向時間點及位置預計會在這裡發生，是非常關鍵的轉折點，決定中南部乾旱命運的十字路口。