美債至今仍無解，隨著可能違約日6月1號迫近，兩黨遲遲未能達成共識。美國諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，美國債務上限應該取消，實際上，美國不需要完全償還高達31兆美元的債務。

克魯曼在紐約時報撰文指出，美國實際上無須支付31兆美元的鉅額債務。他在專欄文章中，反駁關於政府財政與家庭資產負債表相似的論點。

克魯曼表示，儘管個人借款人應該還清債務，但政府並不是如此，與人不一樣，政府不會消亡，能從一代又一代人之中，獲得源源不絕的收入。

克魯曼說，當然債券到期時，政府也需要償還債務，並支付利息，但不代表要還清債務，可以透過發行新債券來支付舊債券的本金，甚至透過借貸支付利息，只要維持整體債務的增速，不會超出收入增速太多即可。

克魯曼提到，綜觀歷史，政府還清鉅額債付很不尋常，以英國政府為例，也一直保留拿破崙戰爭期間至今所欠下的債務。