日本氣象廳預測，今年第2號颱風瑪娃目前強度屬日本分類中的「非常強烈颱風」，且持續增強中，預估到27日將變成最強等級的「猛烈颱風」，繼2015年後再度在5月出現猛烈颱風。

根據氣象廳分類，颱風可依強度及規模來區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，稱為「猛烈颱風」。

日本氣象協會表示，今年第2號颱風瑪娃將在5月29日以「非常強烈颱風」朝沖繩南方前進，可能為沖繩帶來很大影響。

The parking lot at my apartment a little while ago as the eye of #super #typhoon #mawar slams #Guam. Lots of us have relocated to the basement. All the units totally flooded, several windows blown out, and the building is shuddering from the wind. pic.twitter.com/IoBSuoTBA2 — Ginger Cruz (@gingercruz) May 24, 2023

根據日本氣象廳資訊，瑪娃今天下午3時的強度為「非常強烈」，中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺，正以緩慢速度朝西北移動。

不過，目前預測到5月27日時，瑪娃強度將增強到日本分類中最強的「猛烈颱風」等級，如果瑪娃屆時發展到猛烈颱風的話，將是繼2015年以來再度在5月出現猛烈颱風，接著到5月29日強度將減為非常強烈颱風。

日本氣象預報士三尻知子撰文表示，瑪娃將增強到以5月來說相當罕見的「超級颱風」。超級颱風是美軍聯合颱風警報中心（JTWC）分類中最強等級颱風。

三尻說，日本沒有超級颱風的說法，最強等級颱風叫做「猛烈颱風」。目前預測瑪娃中心氣壓到5月28日時，將降到只有905百帕，如果5月就出現中心氣壓如此低的颱風，將成日本統計史上首例。