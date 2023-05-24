退輔會副主委李文忠(左)表示，針對未來榮民之家的設置，將再就縣府提出的訴求擬定最佳方案。(圖／金門縣政府提供)

退輔會一行今（24）日在副主委李文忠率領下至金門縣政府拜會縣長陳福海，雙方針對設置金門榮民之家、提升金門醫院醫療及排雷貢獻等事宜進行討論。李文忠表示，退輔會已研擬可行方案，針對未來榮民之家可能的設置地點、土地購置預算、建造經費、經營成本都已有初步評估，將再就縣府提出的訴求擬定最佳方案。

為完善地區榮民之照顧，陳福海已多次拜會中央爭取設置榮民之家。縣府指出，全國榮民之家共有16處，金門榮民人口數高居全國各縣市第8，期盼中央與地方政府合力照顧年邁榮民長者，使其安享晚年，以體現國家照顧榮民之美意，也讓金門榮民有更多元的照顧選擇。

退輔會為實地了解地方需求，由副主委李文忠率就養處長周興國等人親自來訪，關懷榮民長者在機構的受照顧狀況。陳福海在座談中也再度重申，金門榮民人數超過萬人，且經歷多次重大戰役，期盼退輔會可與縣府一同來照顧戰地年邁榮民長者，並盡早宣示金門榮民之家的設置。另外，金門醫院有台北榮民總醫院的支援與投入，使縣民受惠良多，也特別感謝退輔會的協助。

李文忠表示，中央對於陳福海縣長與立委陳玉珍多次表達金門需要榮民之家的訴求、以及加強對榮民生活的照顧相當重視，退輔會已研擬可行方案，針對未來榮民之家可能的設置地點、土地購置預算、建造經費、經營成本都有初步評估，會再就縣府提出的訴求來擬定最佳方案。

李文忠也說，這次到金門來做最後一次的盤點，返台後將再向行政院長陳建仁報告，希望後續能為金門帶來好消息。另外，金門地區若在急重病醫療方面有需要榮民總醫院支援之處，也歡迎縣府反映，本於行政一體，服務鄉親之責，退輔會皆樂於支援協助。