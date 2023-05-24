中華車（2204）MG在台銷售超預期，公司積極擴大拉高產能因應，中華車於24日法說會表示，可望提前在5月達成月產能1,000輛大關，年底前單月將力拚1,500輛，MG品牌全年銷量可望順利達成1.2萬輛銷售目標。

MG去年重返台灣市場，一連推出HS 1.5T旗艦版及HS PHEV馭電版，今年以來交車狀況逐月拉升，至4月交車已突破700輛，搭配產能提升計畫，公司原先設定6月產能將首度突破1000輛，不過，照目前進度，可望提前於5月達陣。

中華MG繼去年9月推出第一款新車後，今年3月再推出HS 2.0T AWD旗艦版，由於市場反應相當熱絡，中華車於3月新車發表會時，即設定今年品牌銷量將直上1.2萬輛，2.0新車則預計6月可開始交車。

此外，中華車目前也規劃於第三季底、第四季初再導入MG全新車款，市場預期，將是小型跨界休旅車，且可望同步導入純電車型，進一步推升品牌銷量。