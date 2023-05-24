為解決青年低薪問題，勞動部提出160億元的「投資青年就業方案 2.0」，盼鼓勵青年取得相關證照及就業，勞動力發展署訂定「青年取得重點產業職類技術士證及穩定就業獎勵試辦計畫」、編列3億餘元預算，只要是15至29歲青年，在今年7月1日後取得技術士證，就可領最高2萬元的證照獎勵金，1年內再至重點產業工作，可再領2萬元獎勵金，意謂最高可領4萬元，且可與多數地方政府核發的獎勵金併領。

依發展署規劃「重點產業相關技術士證」包括化學、化工、工業電子、通信技術、儀表電子、數位電子、車床、銑床、機械加工、電腦輔助機械設計製圖、電力電子、電腦硬體裝修、太陽光電設置、飛機修護、視覺傳達設計、農藝、園藝、農田灌溉排水、電腦軟體應用、電腦軟體設計、網頁設計、網路架設等22職類。

勞動部勞動力發展署職能標準與技能檢定組組長謝青雲說，只要是15至29歲青年，在今年7月1日後取得技術士證，就可領5000元至2萬元不等證照獎勵金，1年內再至重點產業工作，可再領5000元至2萬元的獎勵金。

謝青雲提及，現行原民會、內政部移民署有提供所屬族群技術士證獎金，此類獎金不可與此次證照獎勵金併領，至於地方政府的證照獎勵金由於預算來源多數與此次不同，因此多數可合併領取，但其他單位相關計畫未有「穩定就業獎勵金」，因此皆可再申請。

其中，因技術士證可運用於高職生升學的「技優甄審」管道，光「電腦軟體能用」2022年就有1萬6459萬餘人次考取，丙級有1萬2805餘人、乙級有3654餘人，且累積至去年為止的合格人數更已突破100萬張，外界質疑其必要性，謝青雲表示，電腦軟體應用為數位發展部提出的職類，認為未來資安產業、人工智慧應用服務等皆需此類人才。