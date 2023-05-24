據觀察者網引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）23日報導，耐吉（Nike）公司首席執行官約翰．多納霍（John Donahoe）說，中國大陸是其最大的市場之一，而美國對華脫鉤將對全球貿易產生「災難性」影響。

報導稱，談及中美之間的「日益緊張的地緣政治關係」，多納霍表示全球性企業必須接受「無處不在」的風險，並稱耐吉嘗試同時遵守中國大陸市場的「當地規則」，也遵守「全球規則」。

報導稱，當地時間22日晚間，在加州聖巴巴拉舉行的首屆CNBC首席執行官理事會峰會上，主持人拋出台海風險以及中國大陸在俄烏戰爭中的立場問題，聲稱這會在美中之間製造「更為緊張的態勢」，並問及Nike將如何應對。

對此，多納霍回答稱，對於Nike這種在全球範圍內經營的公司，風險無處不在，企業必須接受這一點，並努力開闢一條符合自身戰略和價值觀的路線。

他表示，如今地緣政治緊張局勢正在加劇，這對企業造成一些風險，但Nike像業內其他公司一樣制定了緊急計畫。他還稱，「當政治機構處於今天這樣的狀態時，企業必須挺身而出，因此我們致力於成為一家全球性的公司，無論是在中國還是在其他市場」。

當被問到是否有任何與中國大陸「脫鉤」的計畫時，多納霍給出了否定的答案。他說：「我認為脫鉤對於美中或歐中之間經濟將是災難性的。如果你去看雙邊貿易流動的數據，它們互相都有價值。」

多納霍稱，他相信全球貿易「幾乎可以幫助促進和平和理解」，從而有助於促進經濟和改善地緣政治關係。他認為，不僅是全世界的消費者，中國大陸、美國和歐洲經濟都能從「平衡貿易」中受益。

談及在華業務，多納霍表示，作為Nike的第三大銷售市場，中國大陸對Nike而言至關重要。他稱，要成為一家全球性的公司，必須既按「當地規則」行事，也不違反任何「全球規則」，包括所謂「人權規則」。

「我們非常理解自己是中國消費者和中國團隊的本地公民。」多納霍進一步稱，「在目前的階段，我們試圖保持非常長遠的眼光。歷史上我們經歷過波折，我們很幸運的是，我們有強大的領導地位。」