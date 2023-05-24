花蓮機場2020年至2021年航空噪音等噪音線圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

近年兩岸局勢緊張，花蓮戰機起降激增，由於機場與佳山基地距住宅區不遠，「轟隆隆」震耳欲聾的聲響影響許多住戶，讓無黨籍縣議員魏嘉賢質疑航躁防制區畫設標準，花蓮縣環保局則將依現法處理，預計明年重新檢討航空噪音防制區畫定作業。

魏嘉賢說，花蓮機場與佳山基地是我國空軍重鎮，近期空軍戰備任務及相關演習情況隨台海局勢緊張更加頻繁，戰機起落次數激增，航空噪音問題更甚以往，其中戰機開啟後燃器緊急起飛的聲響更是響徹北花蓮地區。縣民雖肯定空軍捍衛空域任務，但嚴重的航空噪音問題，現行「航空噪音防制區」的劃設範圍、方式以及補助相關事宜等，需依照現況檢討和改進。

魏嘉賢指出，目前噪音防制區是以「村里」的行政區範圍劃設，這種方法卻不精準，如吉安火車站以西不在噪音防制區，但吉安火車站以北跟東卻在範圍內，花蓮市更有部分地區出現被噪音防制區包圍，卻不在防制區範圍內的情況。

他建議縣府重新思考更加精確的劃設方式，應公開噪音調查數據，放寬航空噪音阻隔設施補助標準，使所有資訊更加公開透明，實質提升花蓮市、吉安鄉、新城鄉及秀林鄉周邊整體居住和生活品質。

環保局指出，縣內航空噪音防制區劃定作業依「機場周圍地區航空噪音防制辦法」辦理，照空軍第五戰術聯隊在機場周邊設置19座航空噪音固定監測站所得全年監測及飛航資料，輸入美國航空總署所發展的整合噪音模式（INM6.0），繪出等噪音的封閉曲線，並輸入資料花蓮機場基本資料、整年度航機及飛航資訊與氣象資料等參數，繪出等噪音線圖，接著再依機場周圍航空噪音防制區的劃定標準劃定防制區。

環保局說，去年6月曾召開航空噪音防制區重新劃定檢討會議，依2020至2021年監測所得全年飛航資料，繪出航空噪音等噪音線圖，卻發現飛航班次因新冠疫情減少，縣內已有13村里不在航空噪音防制區範圍，不過為爭取民眾福利不變，仍維持各村里原有防制區級別。

環保局表示，花蓮依規兩年重新檢討劃定航空噪音防制區，最近一次作業迄今尚未超過1年，預計明年重新檢討航空噪音防制區劃定作業。