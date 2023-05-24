新北市長侯友宜17日接受國民黨徵召，成為2024總統參選人，並在20日參加藍營誓師大會。但反映在最新民調數字上，卻似未見「慶祝行情」？台灣民意基金會董事長游盈隆直言，侯友宜是有所謂慶祝行情的，只是很快就揮發掉！就像走在極熱沙漠中的旅人一樣，不是不流汗，是汗一冒出來就被蒸發掉。說侯沒慶祝行情犯了一個錯誤，就是完全沒考慮郭侯之爭的時間差因素，再參考其他民調，就更強化了錯誤的判斷。

游盈隆今(24日)在臉書發文提到，這兩天侯友宜民調成媒體焦點，並被一些人拿來當侯沒有慶祝行情的鐵證。「基本上，我認為侯友宜是有所謂慶祝行情的，只是很快就揮發掉！」就像走在極熱沙漠中的旅人一樣，不是不流汗，是汗一冒出來就被蒸發掉。

游盈隆指出，TVBS在5/19率先公布國民黨徵召侯友宜的民調，侯30％，賴27％，柯23％。有名嘴將這樣的結果和T台今年1月和3月兩次結果相比，並下了一個結論「侯友宜不但沒有慶祝行情，而且還下降」。但這個解讀犯了一個錯誤，那就是，完全沒考慮「時間差」的因素。

游盈隆強調，T台3月民調和5月民調前後相差足足2個月，而這2個月正好是郭侯之爭最激烈的時刻，也是侯表現較差以致民調顯著下滑的時候。忽略整個政治發展脈絡因素，遽爾做出「侯無慶祝行情且下滑」的判斷，顯然犯了嚴重方法論的謬誤。如果人們接受上述錯誤的判斷，再根據其他民調，兩者似乎前後一貫，就更強化上述錯誤判斷的正確性。

游盈隆直言結論是：解讀民調是高深的學問，不能只靠膝蓋想。