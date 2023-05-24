「愛在一起齊散播愛」邀請擁有美國瑜珈聯盟Yoga Alliance資深瑜珈師認證的VINo老師授課。（麗緻餐旅集團提供）

住飯店還能享受瑜珈健身兼做公益，一舉三得。台北亞都麗緻大飯店將於6月17、18兩日舉辦「愛在一起齊散播愛」公益住房活動，以住房結合瑜珈課程為特色，所有收入扣除成本後將捐贈博幼基金會，以實際行動支持偏鄉孩子的學習。

邁入第4年的台北亞都麗緻「愛在一起齊散播愛」公益瑜珈住房活動，房客購買指定套裝行程，兩人成行每房4900元，含翌日早餐2客、2堂由Stacy和Vino瑜珈老師指導的筋膜放鬆與伸展和108拜日式，課程加贈英國經典瑜珈設計品牌agoy筋膜球、彈力瑜珈繩、麗緻餐旅集團時尚過夜包、麗緻熊護腕滑鼠墊，贈品價值破萬元。

「愛在一起齊散播愛」住房專案中所納入的108拜日式，可與喜愛yoga的朋友一同迎接早晨太陽。（麗緻餐旅集團提供）

住房專案中所納入的筋膜放鬆與伸展，由教學經驗18年並擁有美國瑜珈聯盟「Yoga Alliance」資深瑜珈師認證的VINo老師，透過筋膜球與彈性瑜珈繩針對筋絡進行放鬆，直達痛點。每年必行的經典「108拜日式」，清晨即起迎接太陽，考驗練習者的基礎心智，60位同學迎向上升中的太陽，大汗淋漓的暢快，如同完成清晨時的全馬競賽。

「愛在一起齊散播愛」由Stacy老師指導時下最夯Yoga Wheels瑜珈輪課程，並贈送瑜珈輪1個。（麗緻餐旅集團提供）

「愛在一起齊散播愛」公益瑜珈課程，加購「Yoga Wheels瑜珈輪」、「療癒精油瑜珈」則贈送PALM of FERONIA 晶石芳香滾珠系列。（麗緻餐旅集團提供）

時下最風行的「Yoga Wheels瑜珈輪」、「療癒精油瑜珈」則推出買1堂贈1堂加購優惠，每人1800元即可享原價3600元的課程。「Yoga Wheels瑜珈輪」由瑜伽輪師資培訓中文版創始者的Stacy老師指導習練，課程中贈送瑜珈輪實際演練，更能抓到正確要點。另一堂「療癒精油瑜珈」則贈送PALM of FERONIA精油英國手工晶石芳香滾珠（價值1480元），兩堂課程每人1800元即可享買1贈1。同房兩人皆加購可再享客房升等與延遲退房。