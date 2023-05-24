單車女神魏華萱6月4日將與選手們一起挑戰紫南宮環縣自行車活動，完成可獲證書及紀念獎牌。（楊靜茹攝）

2023永不放棄系列之「騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K自行車活動」下月4日登場，24日在縣府一樓大廳舉辦宣傳記者會，單車女神魏華萱、南投單車一哥盧紹軒展示活動獎牌，以紫南宮兔年金色錢母搭配金雞設計的「扭轉錢坤」獎牌，選手們期待能順利完賽，將鑲有好運錢母的獎牌帶回家。

紫南宮環縣自行車活動宣傳記者會，主辦單位邀小熊家族進行單車特技酷炫表演熱場。（楊靜茹攝）

紫南宮環縣自行車活動今年共3024人報名，其中有10名外籍選手，6月4日上午6時將從陣山鎮消防署訓練中心第一停車場登場，經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮後回到竹山紫南宮，全程99.9 公里，當天魏華萱將與選手們一起挑戰騎車樂趣。

南投縣府大廳舉辦紫南宮環縣自行車活動宣傳記者會，單車女神魏華萱、南投單車一哥盧紹軒為活動代言。（楊靜茹攝）

魏華萱說，外公家就在竹山鎮，小時候每年都會回南投喝好茶，她第一次參加武嶺挑戰賽，咬著牙在關門前15分鐘才流著淚抵達終點，雖然嘴巴說再也不參加，可是後來還是來挑戰了5次，南投真的很讓人懷念，也會上癮，歡迎大家一起來南投騎車。

南投縣府秘書長洪瑞智說，許淑華縣長上任以來積極推動國際體育賽事及全民自行車運動與地方休閒旅遊結合，參加紫南宮環縣自行車活動選手須於限定7小時內完賽，才能獲頒完成證書及鑲有紫南宮發財錢母的「扭轉錢坤」完成獎牌，希望藉由自行車活動，帶動縣內旅宿產業商機。